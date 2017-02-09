Федор Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре. И сбросил газовый баллон на ФСБ

Путешественник Федор Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло побил мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате — пилоты провели в воздухе 51 час и девять минут.

Полет начался под Рыбинском (Ярославская область); за двое суток воздушный шар пролетел больше тысячи километров и приземлился в Саратовской области.

Как рассказывает «Комсомольская правда», за путешественниками ехал автомобильный кортеж, который подбирал пустые газовые баллоны, сброшенные с шара. И не всегда баллоны падали в открытом поле — за одним пришлось пробираться в дремучий лес.

А на старте рекордного полета Конюхов случайно сбросил пустой газовый баллон на территорию учебного центра управления ФСБ в Рыбинске. Как рассказал глава города Денис Добряков, с ситуацией помогли разобраться сотрудники ярославского управления ФСБ: «Они оперативно среагировали на ситуацию, и баллон участникам проекта отдали».