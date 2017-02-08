Сугробы и -22°: «Яндекс» реконструировал дуэль Пушкина с Дантесом
8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, на которой поэт был смертельно ранен. В годовщину дуэли «Яндекс» реконструировал события того дня и составил его метеорологическую модель, чтобы выяснить, как погода могла повлиять на исход поединка.
К началу дуэли, рассказывается в видео «Яндекса», температура опустилась до -22 градусов, вокруг стемнело, а Пушкину и Дантесу пришлось стоять в полуметровых сугробах. Из-за снега также сильно сократилось расстояние между дуэлянтами — секунданты не смогли отмерить 20 полноценных шагов.
Мороз и Солнце
180 лет назад состоялась главная дуэль русской литературы, на которой сошлись Александр Пушкин и Жорж Дантес. Дуэль проходила в пятом часу вечера в районе Чёрной речки, уже смеркалось и стояли февральские морозы. Мы использовали технологии Яндекса, чтобы составить метеорологическую модель дня дуэли и узнать, как погода могла повлиять на исход поединка.Опубликовано Яндекс 8 февраля 2017 г.