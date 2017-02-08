Шварценеггер в роли русского мстителя. Трейлер фильма по мотивам авиакатастрофы в Германии

Арнольд Шварценеггер опубликовал трейлер фильма «Aftermath» по мотивам истории столкновения самолета «Башкирских авиалиний» с грузовым лайнером над Боденским озером.

«Я очень рад поделиться трейлером моего предстоящего фильма „Aftermath“ со всеми вами», — написал Шварценеггер.

Aftermath Trailer Debut I am so excited to share the trailer for my upcoming film AFTERMATH exclusively here for the first time with all of you. See it in theaters and on demand April 7. #AftermathMovie Опубликовано Arnold Schwarzenegger 7 февраля 2017 г.

Шварценеггер играет главного героя, прототипом которого стал россиянин Виталий Калоев.

В 2002 году жена, дочь и сын Калоева летели в самолете «Башкирских авиалиний» и погибли в авиакатастрофе, которая произошла по вине диспетчера Питера Нильсена. Через два года Калоев выследил Нильсена и убил. Россиянин был приговорен к 8 годам заключения, но в 2007 году освобожден по УДО. В 2008 году Калоева назначили заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии.

Фильм выйдет на экраны 7 апреля 2017 года.