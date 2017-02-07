«Путешествие времени». Русский трейлер на «Медузе» Документальный фильм об истории нашей планеты

Режиссер Терренс Малик («Тонкая красная линия», «Древо жизни») снял документальный фильм «Путешествие времени», рассказывающий об истории Земли — от рождения звезд до появления жизни и возникновения человечества. Продюсером картины выступил Брэд Питт, а группой по визуальным эффектам руководил Дэн Гласс («Древо жизни», «Бэтмен: Начало», «Матрица: Перезагрузка»). «Медуза» представляет русский трейлер «Путешествия времени», который озвучил Константин Хабенский.

Фильм выйдет 30 марта и будет доступен в двух форматах: 90-минутная версия, озвученная Кейт Бланшетт (в России — Константином Хабенским), и 45-минутная версия для IMAX с голосом Брэда Питта.