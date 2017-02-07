Джеки Чан встретился со своими первыми каскадерами. Все плачут

В январе 2017 года Джеки Чан снялся в китайском телешоу. Актеру показали видеопослание от каскадеров, которые работали с ним в начале его карьеры, в 1970-1980-х годах.

Каскадеры тепло отзывались о Джеки Чане и благодарили его за все, что он сделал для них: кому-то актер помог купить дом, кому-то — подарил машину. «Если в тебе не было преданности и уважения к старшим, тебя бы уволили, — рассказывал один из них. — В команде не было ни одного безнравственного и недостойного человека».

Пока Джеки Чан со слезами на глазах смотрел видео, его герои вышли на сцену и тайком выстроились за спиной актера — до этого там стояли молодые каскадеры. Досмотрев ролик, он стал благодарить всех, кто помогал ему с постановкой трюков: «Хоть я и получил Оскара за заслуги в кинематографе, это награда всем нам».

А на словах о том, что на смену стареющим каскадерам приходят молодые, Чан обвел руками тех, кто стояли за его спиной, — и обнаружил, что там стоят его старые друзья.

Jackie Chan Stunt Team surprises Jackie on 王牌对王牌 [English Sub] Jackie Chan Stunt Team surprises Jackie on 王牌对王牌 S2E01 20170120 Highlights Опубликовано Jared WanFeng Ti 30 января 2017 г.

Здесь можно посмотреть видео с русскими субтитрами: