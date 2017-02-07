Coded Couture: платье, созданное с помощью ваших персональных данных

Компания Google совместно с шведским брендом Ivyrevel представила новое приложение Coded Couture, которое генерирует индивидуальный дизайн платья, основываясь на персональных данных пользователя.

Приложение собирает информацию о маршрутах, геолокациях, погоде, спортивной активности и увлечениях пользователя и, исходя из этих данных, формирует требования для будущей одежды.

Coded Couture By Ivyrevel — Introducing the Data_Dress Ivyrevel

По словам представителей Google, расцветка платья и материал, из которого оно будет сделано, определит приложение, а фасон пользователь сможет выбрать самостоятельно.

Сейчас Android-приложение находится на этапе закрытого бета-тестирования. Им, в частности, пользуется основательница Ivyrevel Кинса Суитен