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Coded Couture: платье, созданное с помощью ваших персональных данных
Компания Google совместно с шведским брендом Ivyrevel представила новое приложение Coded Couture, которое генерирует индивидуальный дизайн платья, основываясь на персональных данных пользователя.
Приложение собирает информацию о маршрутах, геолокациях, погоде, спортивной активности и увлечениях пользователя и, исходя из этих данных, формирует требования для будущей одежды.
По словам представителей Google, расцветка платья и материал, из которого оно будет сделано, определит приложение, а фасон пользователь сможет выбрать самостоятельно.
Сейчас Android-приложение находится на этапе закрытого бета-тестирования. Им, в частности, пользуется основательница Ivyrevel Кинса Суитен