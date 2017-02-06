Уилл Тернер вернулся! Появился новый трейлер пятых «Пиратов Карибского моря»

Студия Disney опубликовала второй трейлер «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В новом ролике наконец-то появляются капитан Джек Воробей (Джонни Депп) и Уилл Тернер (Орландо Блум).

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: Extended Look Disney Movie Trailers

В пятой части серии Джек Воробей противостоит ужасному капитану Салазару и его призрачным пиратам. Помимо Деппа и Блума, в картине снялись Хавьер Бардем, Кая Скоделарио и Стивен Грэм.

Российская премьера «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» назначена на 25 мая 2017 года.