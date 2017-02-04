Мнут, режут и шуршат Странные видео, от которых невозможно оторваться

Несколько лет назад в интернете появился ненаучный термин Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР). Им описывают приятные ощущения, которые возникают, когда вы, например, лопаете шарики на пузырчатой упаковке или мнете слайм. Одновременно с возникновением термина на ютьюбе стали появляться АСМР-видео. И если пять лет назад в таких роликах блогеры что-то неразборчиво шептали или выясняли триггеры подписчиков, то к 2017 году сферу АСМР-видео захватили слаймы и их производные. «Медуза» решила посмотреть, что мнут и чем шуршат пользователи соцсетей.

Слаймы

Слаймы — это всем известные «лизуны». Правда, в инстаграме мнут не заводские, а самодельные слаймы (мы уже рассказывали, как сделать слайм в домашних условиях). Они бывают разных видов: упругие, вязкие, одноцветные, прозрачные, с блестками и даже с шариками.

Видео опубликовано @slime.bun Дек 15 2016 в 4:34 PST

Видео опубликовано 💫RESTOCKED (@craftyslimecreator) Фев 2 2017 в 7:31 PST

Видео опубликовано ♡creator of pop rocks slime♡ (@fruityslimefactory) Янв 14 2017 в 6:06 PST

Видео опубликовано CLOSE ORDER 🕊✨ (@galaxyofslimee) Фев 1 2017 в 3:48 PST

Сквиш-игрушки

Сквиш-игрушки — мягкие, легко тянущиеся и гнущиеся предметы из резины. Они очень популярны в Азии, их даже коллекционируют. Еще несколько лет назад сквиши и «лизунов» можно было найти в любом ларьке. Только в России в то время они были не такими модными.

Видео опубликовано Виталя (@sidsuperman) Июн 23 2016 в 3:39 PDT

Видео опубликовано asmr slime videos and icons✨😇 (@slimeqties) Фев 2 2017 в 11:46 PST

Видео опубликовано JUAL SQUISHY LICENSED MURAH (@cutiest_squishy) Фев 1 2017 в 4:08 PST

Видео опубликовано SLIME,SQUISHY,SPLAT TOY (@michyxstore) Фев 1 2017 в 10:30 PST

Видео опубликовано Squishy Shop 💓 (@squishycollectionid) Янв 25 2017 в 1:22 PST

Кинетический песок

В какой-то момент кинетический песок, который обычно используется для развития мелкой моторики у детей, стал таким же популярным, как и слаймы. Песок не только мнут на камеру, но и режут. И это правда завораживает!

Видео опубликовано Satisfying Kinetic Sand Videos (@sand.isfying) Янв 31 2017 в 6:12 PST

Видео опубликовано Kinetic Sand 🌸 (@kineticsand_satisfaction) Фев 1 2017 в 7:37 PST

Kinetik kum💛💛#kineticsand A video posted by ❤️ slime81_turkish❤️️ (@slime81_turkish) on Feb 3, 2017 at 5:22am PST

А также

Одними слаймами, сквиш-игрушками и кинетическим песком дело не обходится. Люди снимают, как трогают пузырчатую пленку.

Видео опубликовано Solfrid ASMR (@solfridasmr) Авг 11 2016 в 2:12 PDT

И даже леденец в шуршащей упаковке.

Видео опубликовано ASMR Videos! (@asmr.with.me) Янв 31 2017 в 3:15 PST