шапито

Мнут, режут и шуршат Странные видео, от которых невозможно оторваться

Meduza
13:06, 4 февраля 2017
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Несколько лет назад в интернете появился ненаучный термин Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР). Им описывают приятные ощущения, которые возникают, когда вы, например, лопаете шарики на пузырчатой упаковке или мнете слайм. Одновременно с возникновением термина на ютьюбе стали появляться АСМР-видео. И если пять лет назад в таких роликах блогеры что-то неразборчиво шептали или выясняли триггеры подписчиков, то к 2017 году сферу АСМР-видео захватили слаймы и их производные. «Медуза» решила посмотреть, что мнут и чем шуршат пользователи соцсетей.

Слаймы

Слаймы — это всем известные «лизуны». Правда, в инстаграме мнут не заводские, а самодельные слаймы (мы уже рассказывали, как сделать слайм в домашних условиях). Они бывают разных видов: упругие, вязкие, одноцветные, прозрачные, с блестками и даже с шариками.

Сквиш-игрушки

Сквиш-игрушки — мягкие, легко тянущиеся и гнущиеся предметы из резины. Они очень популярны в Азии, их даже коллекционируют. Еще несколько лет назад сквиши и «лизунов» можно было найти в любом ларьке. Только в России в то время они были не такими модными.

Кинетический песок

В какой-то момент кинетический песок, который обычно используется для развития мелкой моторики у детей, стал таким же популярным, как и слаймы. Песок не только мнут на камеру, но и режут. И это правда завораживает!

Kinetik kum💛💛#kineticsand

A video posted by ❤️ slime81_turkish❤️️ (@slime81_turkish) on

А также

Одними слаймами, сквиш-игрушками и кинетическим песком дело не обходится. Люди снимают, как трогают пузырчатую пленку.

И даже леденец в шуршащей упаковке.

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