Новый дизайнер олимпийской формы России танцует и поет со Стасом Михайловым

3 февраля стало известно, что новым производителем формы для олимпийской сборной России станет компания Za Group — она принадлежит 28-летней Анастасии Задориной, дочери генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина. Как выяснила «Медуза», работая над небольшим портретом Задориной, дизайнер также любит российскую эстраду и конкретно Стаса Михайлова, с которым ее связывают почти родственные связи — бывший свекор Анастасии Валерий Задорин, владеющий сетью магазинов «Ароматный мир», спонсировал Михайлова, когда тот еще не был настолько популярен и не собирал «Олимпийский».

Любовь, судя по всему, взаимная. Например, в декабре 2016 года на концерте Михайлова под названием «Народный корпоратив-2» Задорина поднялась на сцену, чтобы вместе с артистом представить клип на песню «Там за горизонтом». Для клипа она делала костюмы и снялась в главной женской роли. Михайлов представил Задорину так: «Потрясающий дизайнер. Изначально она друг, потом все и остальное сложилось». Задорина вышла на сцену со своим собственным кордебалетом — и произошло вот это:

Стас Михайлов — Там за горизонтом (Народный корпоратив 2 в СК «Олимпийский») Станислав Пойманов

А вот и сам клип: