Авторы платных комментариев в поддержку московских властей забыли отредактировать задание

Муниципальный депутат московского района Северное Измайлово Дмитрий Барановский рассказал о подозрительных пользователях, которые случайно сознались в написании проплаченных комментариев.

В августе 2016 года Барановский написал в ЖЖ о том, как московский комитет по архитектуре и градостроительству разрешил построить многоэтажный дом вместо здания бывшего детского сада. Депутат отмечал, что двумя годами ранее этот же комитет доказывал в суде, что на этом месте можно построить только детский сад. Барановский считает, что московские власти изменили мнение, потому что у здания, о котором идет речь, поменялся собственник — им стал владелец «Московского кредитного банка» Роман Авдеев.

Через полгода, утром 3 февраля в комментариях к этому посту стали появляться однотипные комментарии в поддержку строительства здания.

Но два пользователя выдали себя — они забыли удалить из текста комментария само задание: «ВНИМАНИЕ!!! — прикрепляйте скриншот выполненного задания! Задание оплачивается ТОЛЬКО при выполнении указанного условия».

Обычно подобные задания размещаются на специальных биржах — заказчик платит небольшую сумму каждому исполнителю. «Медузе» не удалось найти, где было опубликовано задание написать комментарии к этому посту. Барановский полагает, что это «проплаченные мэрией блогеры».