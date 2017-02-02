Американский учитель здоровается с десятком учеников. И со всеми по-разному!

Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал персонализированные приветствия для своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему.

Уайт-младший преподает в пятом классе школы, расположенной в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По его словам, в игру втянулись не только его ученики, но и дети из параллельных классов. А теперь свои приветствия хотят третьеклассники.