«Все, что у нас есть общего»: в Дании сняли трогательную рекламу о сходстве очень разных людей

Датский режисер Асгер Лет снял для местного телеканала TV2 трогательный ролик «All That We Share» («Все, что у нас есть общего») о неожиданном сходстве совершенно разных людей. В одном зале собрали представителей различных социальных и этнических групп: от спортсменов и уличных хулиганов до пенсионеров и женщин в хиджабах.

Ведущий просил выйти вперед людей, которые отвечают определенному критерию: например, кто был главным шутником в своем классе, кто воспитывает приемных детей или кто видел НЛО. Каждый раз вместе выходили представители разных групп.

В конце видео диктор замечает: «Все мы просто любим Данию. Так, возможно, у нас больше общего, чем мы думаем?»