Шахматная доска в долине реки NASA опубликовало спутниковую фотографию леса в Айдахо

NASA опубликовало фотографию долины реки Прист (штат Айдахо). В начале января в долине выпал снег, который замел вырубленные участки леса, — получился шахматный узор.

Фото: JSC / NASA

Как отмечает NASA, шахматный узор — это результат договора, который в начале XIX века правительство США заключило с Северо-тихоокеанской железной дорогой. Согласно договору, каждая вторая квадратная миля (2,6 квадратных километра) леса была отдана под нужды железной дороги. Позднее эти участки были переданы частным деревообрабатывающим компаниям.

Вот так долина реки выглядит в теплое время года: