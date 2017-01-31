В Серове три дня подряд ничего не происходило

Житель Серова (Свердловская область) Александр Ковалев снял короткое видео о ситуации в своем городе. «А знаете, что в Серове происходит? В Серове вообще ничего не происходит», — сообщил он зрителям.

Ничего не происходит… Александр Ковалев

Как рассказал Ковалев Ura.ru, он ждал автобуса на остановке, когда обнаружил, что вокруг очень тихо и ничего не происходит. Обычно, по его словам, на этой дороге активное движение.

На следующий день он снял еще одно видео на той же дороге. И ничего продолжало не происходить.

Ничего не происходит, прошли сутки… Александр Ковалев

На третий день Ковалев решил разведать ситуацию на соседней улице. Там все было как обычно.