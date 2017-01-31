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В Серове три дня подряд ничего не происходило
Житель Серова (Свердловская область) Александр Ковалев снял короткое видео о ситуации в своем городе. «А знаете, что в Серове происходит? В Серове вообще ничего не происходит», — сообщил он зрителям.
Как рассказал Ковалев Ura.ru, он ждал автобуса на остановке, когда обнаружил, что вокруг очень тихо и ничего не происходит. Обычно, по его словам, на этой дороге активное движение.
На следующий день он снял еще одно видео на той же дороге. И ничего продолжало не происходить.
На третий день Ковалев решил разведать ситуацию на соседней улице. Там все было как обычно.