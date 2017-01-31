шапито

В Серове три дня подряд ничего не происходило

Meduza
10:39, 31 января 2017

Житель Серова (Свердловская область) Александр Ковалев снял короткое видео о ситуации в своем городе. «А знаете, что в Серове происходит? В Серове вообще ничего не происходит», — сообщил он зрителям.

Ничего не происходит…
Александр Ковалев

Как рассказал Ковалев Ura.ru, он ждал автобуса на остановке, когда обнаружил, что вокруг очень тихо и ничего не происходит. Обычно, по его словам, на этой дороге активное движение.

На следующий день он снял еще одно видео на той же дороге. И ничего продолжало не происходить.

Ничего не происходит, прошли сутки…
Александр Ковалев

На третий день Ковалев решил разведать ситуацию на соседней улице. Там все было как обычно.

Ничего не происходит… Третьи сутки
Александр Ковалев
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