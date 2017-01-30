Житель Сочи выгравировал себе на зубах портреты Путина и Трампа

Житель Сочи по имени Денис попросил стоматологов установить ему коронки на зубы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа.

Коронки с портретами Путина и Трампа Meduza

Как рассказал стоматолог Лев Левченко, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в стоматологической печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть», — пояснил мужчина.

Каждая коронка обошлась Денису в тысячу евро.