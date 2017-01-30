Лингвисты из Набережных Челнов Ася и Ландыш основали в 2014 году школу обучения английскому языку по скайпу. Для проекта под названием «Лингвистов» Ландыш решила создавать смешные картинки — дудлы — о кошках, собаках, еде, сне и прочих приятных повседневных вещах. Дудлы быстро стали популярными, и их стали продавать отдельно — в виде плакатов, открыток и календарей. «Медуза» с разрешения авторов публикует иллюстрации, посвященные животным — в первую очередь, домашним питомцам.
Кошки
Ландыш рассказала «Медузе», что ее вдохновляет жизнь с белым котом по кличке Август — он присутствует на многих дудлах. В основе рисунков лежат личные наблюдения и рассказы друзей. «Мы очень маленькая команда, мы занимаемся этим 24/7 и просто have fun, как говорят по-английски», — добавила она.
Собаки
Другие животные
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