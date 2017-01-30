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Все, что тебе нужно, — любовь. И кот Художница из Набережных Челнов рисует уморительные картинки о домашних питомцах

Meduza
13:04, 30 января 2017

Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Лингвисты из Набережных Челнов Ася и Ландыш основали в 2014 году школу обучения английскому языку по скайпу. Для проекта под названием «Лингвистов» Ландыш решила создавать смешные картинки — дудлы — о кошках, собаках, еде, сне и прочих приятных повседневных вещах. Дудлы быстро стали популярными, и их стали продавать отдельно — в виде плакатов, открыток и календарей. «Медуза» с разрешения авторов публикует иллюстрации, посвященные животным — в первую очередь, домашним питомцам.

Кошки

Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Все, что тебе нужно, — любовь… и кот»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Мяу» — «Да, я знаю»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Ландыш рассказала «Медузе», что ее вдохновляет жизнь с белым котом по кличке Август — он присутствует на многих дудлах. В основе рисунков лежат личные наблюдения и рассказы друзей. «Мы очень маленькая команда, мы занимаемся этим 24/7 и просто have fun, как говорят по-английски», — добавила она.

«Что значит „не помогаешь“?»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Какую часть слова „Мяу“ ты не понимаешь?»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Коты сбрасывают вещи со столов потому, что они изучают гравитацию. Они не нахалы — они ученые»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Когда кто-то сказал, что ненавидит кошек»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Твоя смерть будет медленной и мучительной»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
Если бы кошки были супергероями: Кот-паук
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
Если бы кошки были супергероями: Кот-летучая мышь
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Мяукал, пока человек не проснулся. Ничего не нужно, просто было скучно»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Неси меня к моей еде, раб»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Скачай мне рыбку»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Я люблю тебя, диван. Ты меня понимаешь»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Помни о диете, помни о диете»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Это ноутбук, пока он не станет грелкой для кота»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Хахахаха, а ты забавный. Убью тебя последним»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Инструкции по сбору вещей. Шаг 1: извлеките кота из чемодана»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Собаки

«Дом — это место, где собачья шерсть липнет ко всему, кроме собаки»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Ну, он сам себя не бросит»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Вся еда должна пройти тестирование в лаборатории»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Оставьте меня в покое, сегодня я разговариваю только со своей собакой»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Я убила черную змею. Почему ты не рад?»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Другие животные

«Господи, я доплыла до края мира!»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Хотелось бы, чтобы все получалось так же просто, как толстеть»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Проваливайте! Я должен выглядеть пугающе»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Я черепаха»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Давай дружить»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com
«Ну да, тебя я тоже считаю мерзким»
Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com