Лингвисты из Набережных Челнов Ася и Ландыш основали в 2014 году школу обучения английскому языку по скайпу. Для проекта под названием « Лингвистов » Ландыш решила создавать смешные картинки — дудлы — о кошках, собаках, еде, сне и прочих приятных повседневных вещах. Дудлы быстро стали популярными, и их стали продавать отдельно — в виде плакатов, открыток и календарей. «Медуза» с разрешения авторов публикует иллюстрации, посвященные животным — в первую очередь, домашним питомцам.

Кошки

«Все, что тебе нужно, — любовь… и кот» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Ландыш рассказала «Медузе», что ее вдохновляет жизнь с белым котом по кличке Август — он присутствует на многих дудлах. В основе рисунков лежат личные наблюдения и рассказы друзей. «Мы очень маленькая команда, мы занимаемся этим 24/7 и просто have fun, как говорят по-английски», — добавила она.

«Какую часть слова „Мяу“ ты не понимаешь?» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Коты сбрасывают вещи со столов потому, что они изучают гравитацию. Они не нахалы — они ученые» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Когда кто-то сказал, что ненавидит кошек» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Твоя смерть будет медленной и мучительной» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Если бы кошки были супергероями: Кот-паук Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Если бы кошки были супергероями: Кот-летучая мышь Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Мяукал, пока человек не проснулся. Ничего не нужно, просто было скучно» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Неси меня к моей еде, раб» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Я люблю тебя, диван. Ты меня понимаешь» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Помни о диете, помни о диете» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Это ноутбук, пока он не станет грелкой для кота» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Хахахаха, а ты забавный. Убью тебя последним» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Инструкции по сбору вещей. Шаг 1: извлеките кота из чемодана» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Собаки

«Дом — это место, где собачья шерсть липнет ко всему, кроме собаки» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Ну, он сам себя не бросит» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Вся еда должна пройти тестирование в лаборатории» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Оставьте меня в покое, сегодня я разговариваю только со своей собакой» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Я убила черную змею. Почему ты не рад?» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

Другие животные

«Господи, я доплыла до края мира!» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Хотелось бы, чтобы все получалось так же просто, как толстеть» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com

«Проваливайте! Я должен выглядеть пугающе» Ландыш Ахметзянова / Lingvistov.com