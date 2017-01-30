В мире существуют четыре «Ё-мобиля». Один из них у Жириновского. Он сломался

Электромобиль «Ё-мобиль», подаренный лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому бизнесменом Михаилом Прохоровым, сломался. Об этом депутат сообщил во время общения с молодежью в Госдуме.

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — заявил Жириновский. Когда это произошло, он не уточнил.

Подарить Жириновскому машину Михаил Прохоров пообещал во время президентской кампании 2012 года. В декабре 2014 года лидер ЛДПР получил свой «Ё-мобиль», причем это произошло через восемь месяцев после того, как проект по производству электромобиля был официально свернут.

Вручая машину, Прохоров заявил, что «Ё-мобиль» ведет себя зимой лучше других электромобилей: машина обогревает салон жидким топливом, экономя заряд аккумулятора.

Прохоров одарил Жириновского долгожданным «Ё-мобилем» Russian Channel

По словам Жириновского, в мире существуют только три экземпляра «Ё-мобиля»: у него, у Прохорова и еще у кого-то. В 2014 году издание «Русский автомобиль» писало, что в ограниченной партии четыре машины: три презентационных и одна рабочая, которая «останется на всякий случай». Эти автомобили построили в Минске, за их создание Прохоров заплатил миллион евро.

Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA