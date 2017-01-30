Учитель истории весь урок читал рэп про XV век

Учитель истории Лицея НИУ ВШЭ Василий Кузнецов весь урок читал ученикам рэп про XV век. Видео с урока лицеисты выложили на ютьюб.

РЭП НА ПАРЕ ИСТОРИИ || Препод зачитал аки боженька на паре истории || Обычная лекция в НИИ Версус aka Kuznetsov

Как рассказал Кузнецов изданию «Мел», идея провести рэп-лекцию появилась во время подготовки к конференции «Город трех революций: к столетию российских революций XX века» в Санкт-Петербурге. По словам историка, ученики обсуждали творческое задание по истории и просили преподавателя перенести дедлайны. Чтобы замотивировать учеников, Кузнецов предложил им пари.

«Они должны были сделать, что им не очень привычно: сопоставить исторических деятелей-коллег (наших и европейских) или написать о двух современниках. Я, со своей стороны, обязуюсь прочитать рэп, если новость на моей странице наберет 1000 лайков. В 10 утра 26 января это условие было выполнено», — пояснил учитель.

«Большая часть лекции — это фристайл, причем не в хронологическом порядке, а скорее образный», — рассказал Кузнецов. К рэп-лекции на тему «Внешняя и внутренняя политика Московского Государства от Ивана Великого до начала Смуты» Кузнецов готовился всего шесть часов.