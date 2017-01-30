Каннибалкорпская! В Запорожье хотят переименовать улицу Каменогорскую в честь Cannibal Corpse

Жители Запорожья хотят переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую — в честь группы Cannibal Corpse. Петиция с такой просьбой появилась на сайте местного горсовета. Сейчас под предложением подписалось более 200 человек. Для того чтобы администрация города рассмотрела петицию, она должна собрать 750 подписей.

«Инициативная группа обратила внимание на название улицы Каменогорская, которая находится в центральной части города и не имеет вообще никакого отношения к городу Запорожье и даже к Запорожской области», — заявил автор петиции Алексей Добряков.

Добряков считает, что название улицы устарело, не имеет ценности и не несет никакого смысла. Также мужчина утверждает, что название придумали коммунисты и оно подпадает под закон о декоммунизации.

Добряков привел целых восемь аргументов в пользу переименования улицы. По его мнению, необычное название привлечет туристов в Запорожье, а местные жители быстро запомнят его из-за созвучия со старым. Также автор петиции считает, что переименование поможет новым стартапам и подтолкнет жителей других городов к «переосмыслению своего положения».