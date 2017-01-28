«Дальше жить невмоготу, химик варит наркоту». В фейсбуке сериалы пересказывают в стихах

В фейсбуке с подачи Александра Гаврилова начали придумывать короткие стихотворения про сериалы. Как рассказал Гаврилов, все началось с того, что ему рассказали такое двустишие:

Всех излечит-исцелит

Мрачный доктор-инвалид.

После Гаврилов сочинил четверостишие

Шумел камыш, деревья гнулись,

Зверьки попрятались в грязи.

Одна воинственная пара

Искала истину вблизи.

В комментариях написали стихи еще про несколько сериалов:

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Фото в анонсе: Ursula Coyote / AMC