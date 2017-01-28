шапито
«Дальше жить невмоготу, химик варит наркоту». В фейсбуке сериалы пересказывают в стихах
В фейсбуке с подачи Александра Гаврилова начали придумывать короткие стихотворения про сериалы. Как рассказал Гаврилов, все началось с того, что ему рассказали такое двустишие:
Всех излечит-исцелит
Мрачный доктор-инвалид.
После Гаврилов сочинил четверостишие
Шумел камыш, деревья гнулись,
Зверьки попрятались в грязи.
Одна воинственная пара
Искала истину вблизи.
В комментариях написали стихи еще про несколько сериалов:
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Фото в анонсе: Ursula Coyote / AMC