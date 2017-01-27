В Англии мошенник стащил с витрины телевизор и тут же «вернул» его продавцу. Заработал 330 фунтов

Полиция английского графства Линкольншир разыскивает мужчину, который 2 января смог «вернуть» в магазин не принадлежащий ему телевизор.

Камеры наблюдения зафиксировали, как он зашел в магазин, взял телевизор, стоявший в коробке, и направился к кассе. Мужчина сказал кассиру, что он хотел бы вернуть купленный им ранее телевизор, но чека у него нет.

Investigating a report of fraud at Aldi in Wragby Road, Lincoln on 2 January. Appeal to identify this man https://t.co/BanfPsYkz5 pic.twitter.com/1QXXV9PB8I — Lincolnshire Police (@lincspolice) January 25, 2017

После этого предполагаемый мошенник подошел к менеджеру магазина, поговорил с ним о чем-то, пожал руку и вернулся на кассу. Кассир решил, что менеджер одобрил операцию, и «вернул» посетителю 329,99 фунта стерлингов. Затем тот ушел из магазина.