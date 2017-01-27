Boeing показала синие скафандры. Астронавты полетят в них на МКС в 2018 году

Американская корпорация Boeing представила синие скафандры — они легче и удобнее старых. В этих скафандрах будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля CST-100 Starliner.

Тестовый пилотируемый полет CST-100 запланирован на август 2018 года. Программу Starliner поддерживает NASA — если все получится, агентство сможет доставлять астронавтов на МКС без помощи российских космических кораблей.

Новый скафандр для астронавтов Meduza

Новые скафандры на 40 процентов легче, чем те, что делали для экипажей шаттлов. Они более гибкие, а шлем встроен в костюм. Перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, которые используются для управления CST-100.