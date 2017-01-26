шапито

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе. Первым в мире!

Meduza
17:07, 26 января 2017

Шведский спортсмен Дэниел Бодин смог сделать двойное сальто назад — верхом на снегоходе. И он первый в мире, кому это удалось!

Daniel Bodin Lands Huge Double Backflip on a Snowmobile!
Red Bull

«Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить — никто в мире не сможет понять это чувство. Я лелеял мечту о выполнении этого трюка больше двух лет», — заявил Бодин.

В 2013 году шведский экстремал выполнил еще один безумный трюк: прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.

220ft Snowmobile Jump in Sweden — Daniel Bodin 2013
Red Bull
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