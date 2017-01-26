Обмануть Word и «Антиплагиат» Как повысить уникальность дипломной работы? Есть очень хитрые способы

Преподаватели двух российских вузов рассказали о хитрых попытках обмануть систему «Антиплагиат», на которых они ловили студентов. «Антиплагиат» сравнивает тексты работ (в частности, научных) с источниками, доступными в интернете, — и сообщает, сколько процентов текста автор позаимствовал, а сколько написал сам.

Доцент Омского государственного университета им. Достоевского Сергей Демченко, проглядывая отчет «Антиплагиата» о чьей-то дипломной работе, обнаружил, что среди массы заимствований есть большой — на 50 тысяч знаков — кусок текста, который система сочла уникальным. Это была, по всей видимости, статья из региональной газеты, которую вставили несколько раз подряд.

Демченко удивило, что в отчете текст из газеты разрывал собой предложение о разновидностях глаголов. Он открыл диплом в Microsoft Word, вбил в поиск фразу из «уникального» куска, и текстовый редактор перебросил его к тому самому предложению о глаголах. А в нем не оказалось никаких следов «уникального» фрагмента.

Демченко рассказывает, что он около 20 минут пытался выяснить, как автору удалось спрятать 50 тысяч знаков между букв. Он поменял цвет шрифта и кегль всего текста, сбросил форматирование — но ничего не помогло.

В итоге проверяющий обнаружил, что автор создал в документе объект «Надпись» и вставил весь «уникальный» текст туда. Вот как описывает находку Демченко:

«Нахожу размещенный за предложением о глаголах крошечный объект размером полтора на два сантиметра, в который втиснута уймища мусорного текста, набранного вторым кеглем и выкрашенного в белый цвет.

Приятное свойство объекта "Надпись" состоит в том, что, даже при тотальном выделении содержимого документа, любые шрифтовые и абзацные манипуляции текст надписи не затрагивают. Не подсвечиваются в нем и сомнительные с правописательной точки зрения фрагменты. Пока надпись не открыта на редактирование, для "Ворда" она равнозначна изображению».

Зато «Антиплагиат» увидел спрятанный текст; а благодаря тому, что треть текста была «уникальной», резко повысилась степень «уникальности» всей дипломной работы.

Демченко рассказал, что популярен и другой изощренный метод обхода «Антиплагиата» с помощью Word — правка исходного кода документа. Файлы .doc или .docx представляют собой обычные архивы, внутри которых лежат встроенные документы и размеченный текст. Если правильно подправить разметку, текст будет невозможно найти в Word, но при этом его сможет видеть «Антиплагиат».

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Доцент Пермского государственного университета Иван Печищев рассказал в 2016 году об еще одном необычном документе, который ему передала знакомая. «Антиплагиат» не мог проверить текст, хотя раньше находил в нем множество заимствований.

Печищев обнаружил в документе символы юникода, расставленные по всему тексту. Одним из них была «еврейская точка», используемая в иврите. В тексте этот знак выглядит как точки над текстом: «Реֹклֹаֹмֹа — неֹотъеֹмлеֹмыֹй спутֹнֹиֹк рыֹнֹоֹчֹнֹоֹй эֹкֹоֹнֹоֹмֹиֹкֹи».

В документе к «еврейским точкам» применили скрытый стиль, который менял цвет символов на белый и сильно уменьшал их размеры. Благодаря этому проверяющий, открыв файл, видел обыкновенный текст, без лишних деталей. При этом «Антиплагиат» отказывался проверять работу, потому что видел такую кашу из букв и символов:

Чтобы обнаружить скрытые точки, достаточно было скопировать текст в пустой документ Word или в любой другой текстовый редактор.