Жителям ирландского городка по ночам названивают соотечественники и требуют секса по телефону

Жители ирландского городка Уэстпорт не могут спать спокойно. Они вскакивают по ночам и отвечают на неожиданные телефонные звонки. Собеседники требуют секса по телефону.

Внезапным ночным звонкам есть объяснение. Телефонный код Уэстпорта — 098. Так же начинается номер телефона телеканала Babestation, где полуобнаженные модели разговаривают с телезрителями. Ирландцы часто забывают набрать код Великобритании и звонят не моделям, а своим соотечественникам в Уэстпорт.

Как рассказал министр регионального развития Ирландии Майкл Ринг, который сам родился в Уэстпорте, жители города раздражены и недовольны. Некоторые не могут отключить телефон, потому что в любой момент им могут позвонить разбросанные по всему миру родственники.

Майкл Ринг пожаловался на ночные звонки от зрителей Babestation местному регулятору телевидения, но тот ничего не может сделать — телеканал зарегистрирован в Великобритании. Babestation извинился перед жителями ирландского городка, но номер менять отказался. Вместо этого телеканал отправит в Уэстпорт двух моделей, чтобы они извинились лично.

Ирландский министр Майкл Ринг в интервью одному изданию поприветствовал шаг Babestation, а другому сказал, что эти модели в городе не нужны.

Фото в анонсе: Douglas Pfeiffer Cardoso / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)