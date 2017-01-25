«Однажды я приняла уснувшего человека за урну» Читатели «Медузы» рассказывают, за что им было стыдно: 10 лучших историй

Наверное, каждый из нас слышал от знакомых историю о том, как кто-то увидел знакомого лысого мужчину, приветственно пошлепал его по лысине, а затем обнаружил, что это посторонний человек. Обознаться не страшно — просто ужасно неловко. «Медуза» попросила читателей рассказать о самых неловких ситуациях из их жизни; многие рискнули сделать это только анонимно. Мы выбрали 10 лучших историй.

Как-то работал с компанией, которая предоставляла нам транспорт. Нас курировал парень один. Все общение проходило в ICQ, по телефону — может, раз в неделю. И вот как-то его не было на работе, трубку берет другой мужик, с таким явно простуженным голосом. Начинаю объяснять: так и так, машину надо, а вашего сотрудника нет на месте, мобильник отключен. Спрашивают, как звать. Я тут понимаю, что не знаю даже имени того парня… В аське набор символов, почта корпоративная. В общем, попал.

Этот простуженный мужик меня выслушал и сказал, что речь идет о нем. Ну я обрадовался, пока он не сказал, что его зовут… Лена.

Лена, мать твою! И она молодая девушка!

Я зимой ждала маршрутку около продуктового магазина. Метель, ночь, поздно, я одна, с сумками, до дома две остановки, но идти невмочь. Наконец-то подъехала. Дверь рядом с водителем открылась, парень выскочил, я — бац, и на его место. Водитель говорит: «А ну пошла отсюда, дура очкастая!»

Я от такой наглости рот открыла. Он еще грубее, матом на меня. Я: «Жаловаться буду, вас не дождешься, так редко ходите, еще орете. Поехали!» Тут подходит парень, открывает дверь, меня выволакивает в сугроб — и садится на мое место!

Я в сугробе чуть не реву. Машина отъезжает, я пытаюсь запомнить номер обидчиков, и вижу: «Российское объединение инкассаторов», «Банк пром-тара-ра-ра». Две остановки пробежала с сумками как на Олимпиаде.

В детстве бабушка повела меня и старшего брата в церковь на Пасху. Брату было лет 12, мне девять. Было холодно, народу много, стоим на улице, так как в церковь не попасть. Зажгли свечки, начался крестный ход или что-то такое, толпа стала двигаться — и нас двоих оттеснили назад к ограде. Ничего не видим, одни спины и задницы вокруг. И свечки в руках.

Ну, стоим, крестимся зачем-то. Периодически верующих штормило, и мы как могли берегли свечки от потухания, то поднимая их над головами, то прикрывая руками, — в общем, как могли. Что свечка гаснуть не должна ни в коем случае — сказал нам кто-то, или мы сами придумали, чтобы со скуки не помереть, — я уже не помню.

И тут слышим какой-то странный звук, как треск какой-то, но очень тихий. Поднимаем головы, а на женщине впереди нас задорно так начинает разгораться меховой воротник. И шапка такая внушительная тоже — того и гляди сейчас вспыхнет. Пришлось нам резко переквалифицироваться в ниндзя-пожарных и тушить теткин воротник максимально эффективно и не поднимая лишнего шума.

К концу спецоперации пальто было как новогодняя елка в тесной квартире — украшено только с лицевой стороны. Мы же просочились вдоль ограды к воротам и там успешно дождались бабушку.

До сих пор не могу отделаться от мысли о том, каково же было несчастной погорелице обнаружить последствия пожара.

Однажды в доме, где мы жили, были похороны: оркестр, венки, народ. В те годы хоронили прямо из дома, ритуальных залов еще не было. Бабуля с дедулей решили меня поскорее завести в наш подъезд, чтобы не травмировать детскую психику видом покойника в гробу. И тут я начала орать на весь двор дурниной: «Пустите меня на праздник! Там музыка! Там цветы! Там красиво! Пустите меня на праздник!»

Еле утащили.

Читатель 1

Было раннее утро. Из-за ночных смен на работе я не спала неопределенное количество времени и присела на скамейку перевести дух. Понадобилось выкинуть, кажется, упаковку от жвачки — сбоку от меня очень кстати чернела урна. Когда я выбрасывала в нее бумажку, стало понятно, что это человек, которого, видимо, сломила ночь — потому он и присел на корточки рядом со скамейкой. Пришлось стыдливо и молчаливо удалиться.

Читатель 2

Пару лет назад я подрабатывал вечерами в такси. Так вот, садится ко мне клиент, да не простой. Клиент — карлик-диджей. Ну, едем, болтаем с ним о клубах, об электронной музыке, так, за жизнь. Он говорит, что он самый маленький диджей в России, если не в мире — действительно, ведь его рост всего лишь 108 сантиметров в 22 года.

Тут я вижу впереди патруль ДПС, и мне хватает ума брякнуть следующую фразу: «Дружище, там менты впереди. Давай я тебя в детское кресло посажу». Сказать, что он обиделся — ничего не сказать. Я был готов провалиться сквозь землю от стыда. Остаток пути ехали молча, он дал сумму под расчет и сильно хлопнул дверью.

Читатель 3

Дело было в Сан-Франциско. Инвалид на коляске около перекрестка попросил доллар. Я не понял — а как переспросить, чего он хочет, не знал (английский тогда был никакой). Но человеку явно нужна была помощь, и, чуть подумав, я «понял» — ему надо перебраться на другую сторону.

В общем, он сопротивлялся, но я его перекатил.

Читатель 4

Однажды я ехал в вагоне метро в компании с двумя друзьями и знакомой девушкой. Мы начали вслух обсуждать плеши на мужских головах. Мол, зачем оставлять эти волосы по бокам. Ты либо брейся налысо, либо копи на трансплантацию волос. Нам было всем около 14 на тот момент, естественно, мы начали вслух ржать над нелепостью плешей, что-то фантазировали абсурдное и сами смеялись до слез.

В какой-то момент я обратил внимание, что подруга, севшая напротив нас троих, неловко молчит и пытается привлечь к себе внимание: «Кхм-кхм». Взглядом указала в сторону от нас, а там сидел относительно молодой парень, стыдливо поглаживающий зачесанные волосы над плешью. Пока он не вышел из вагона, стояла гробовая тишина.

Читатель 5

Дело было, когда я еще в университете учился, курсе на втором. Гормоны били, разумеется, через край.

В тот неловкий день я проснулся у своей девушки, она еще спала. Решил сбегать в душ, а после него разбудить девушку какой-нибудь глупой фразой и предстать перед ней неглиже.

И вот, помывшись, я распахиваю дверь комнаты с фразой: «Срочная сексуальная помощь!» Моя благоверная уже не спала. А кроме нее в комнате оказалась ее мама, вернувшаяся с ночной смены. Воцарилась гнетущая тишина, которая длилась, кажется, то ли пару секунд, то ли целую вечность. Затем я схватил какую-то плюшевую игрушку (первое, что под руку попалось), чтобы прикрыться, а моя будущая теща, не будучи ханжой, залилась хохотом, пожелала доброго утра и вышла из комнаты.

Тогда, конечно, хотелось провалиться сквозь землю, а сейчас сами со смехом вспоминаем.

Читатель 6

Решили устроить подруге сюрприз в честь дня рождения. Позвали выпить, должны были вынести торт. Торт ехал отдельно. Мне позвонил муж именинницы, сообщил, что торт привезла его подруга и его надо забрать, потому что она не может остаться.

Я выхожу на улицу, вижу паркующийся автомобиль с девушкой за рулем. Машу ей, она машет в ответ, после чего подбегаю к машине, открываю дверь, сажусь на переднее сиденье с вопросом: «Где же он?», оборачиваюсь, вижу на заднем сиденье большую коробку и со словами «Отлично, спасибо!» хватаю коробку и бегу обратно в ресторан.

Это была большая коробка нежно-голубого цвета с лентой. А внутри среди упаковочной бумаги красиво лежала пара коньков.

Это была не та машина.

Возвращать коробку отправился один из друзей, потому что мне было чудовищно стыдно.