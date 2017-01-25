Московским тракторам со сломанными щетками пришлось имитировать уборку из-за ГЛОНАСС

Обновление. В ГБУ «Жилищник» заявили «Лайфу», что трактористы были «новенькими сотрудниками», которые не хотели выполнять свои обязанности и были уволены. В организации заверили, что новые щетки выдаются трактористам вовремя.

Депутат муниципального округа «Северное Измайлово» Дмитрий Барановский обнаружил во дворе одного из домов два трактора, которые бесцельно катались по кругу. Он остановил машины и поинтересовался у водителя, почему они не убирают снег.

Как рассказал водитель, оба трактора не могут участвовать в уборке: у одного щетка стерлась, а у другого сломалась. Вместе с тем, объяснил водитель, им приходится имитировать работу из-за датчиков ГЛОНАСС, установленных в машинах, — они отслеживают передвижение техники по городу.

Тракторы катаются по району без щеток Di Ba

Водитель признал, что бесцельное катание по двору — «вот такое идиотство». Он отметил, что предприятие «Жилищник», которое отвечает за уборку дворов, уже заказало новые щетки.

С похожей ситуацией столкнулся и муниципальный депутат Владимир Шпиньков (округ «Соколиная гора»). Водитель, который бесцельно катался по тротуару, заявил ему, что он «глонассит».

Шпиньков рассказал, что бывший руководитель ГБУ «Жилищник» объяснял ему ситуацию с ГЛОНАСС так: «Инструкции городского департамента [Петра] Бирюкова заставляют ездить по одному и тому же месту по пять раз, поэтому тракторы просто ездят и не поливают (не подметают)». Когда депутат написал обращение главе управы, тот ответил, что все работы осуществляются «в строгом соответствии с регламентом».