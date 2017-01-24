Кукловод сделал подвижного велоцираптора-марионетку

Кукловод Барнаби Диксон, снимающий мультфильмы с куклами, сделал велоцираптора-марионетку. Модель динозавра надевается на руку и управляется пальцами и запястьем.

Кукольный велоцираптор получился подвижным: он шевелит ногами и руками, поворачивает голову и открывает пасть. Еще у него хвост, который болтается из стороны в сторону.

RAPTOR PUPPET barnabydixon

Велоцираптор по строению похож на другую марионетку Диксона — птицу Дабчика. Кукловод снял несколько десятков роликов с Дабчиком в главной роли.

Dabchick ~37~ MIRRORS barnabydixon