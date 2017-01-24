Бритни Спирс бреет голову: первый тизер байопика поп-звезды

Вышел первый трейлер фильма «Britney Ever After», рассказывающего о жизни Бритни Спирс. В ролике показано, в частности, как главная героиня бреет голову (в жизни Спирс этот эпизод произошел в начале 2007 года) и разбивает машину зонтом.

Britney Ever After (Trailer) Britney Spears Argentina

Роль Бритни Спирс сыграла Наташа Бассетт. Снял фильм телережиссер Лесли Либман. Бритни Спирс не давала одобрения на съемку байопика, в них не участвовали люди из ее окружения.

«Britney Ever After» выйдет 18 февраля на американском кабельном канале Lifetime.