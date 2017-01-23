Пожарный в Дубае летает на ховерборде

Служба гражданской обороны Дубая показала в работе систему пожаротушения «Дельфин». С ее помощью пожарный может по воде добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом.

Пожарные на ховербордах Meduza

«Дельфин» состоит из двух элементов — гидроцикла и ховерборда. Второй представляет собой доску, которая выбрасывает мощные струи воды и благодаря этому парит в воздухе. В демонстрационном видео пожарный подплывает к мосту и, взлетев, тушит горящий автомобиль. Система «Дельфин» может также использоваться для тушения пожаров на судах и прибрежных домах.

СМИ утверждают, что пожарные пользуются реактивным ранцем, но это не так: реактивный ранец крепится за спиной, а ховерборд — к ногам. В 2015 году власти Дубая заказывали 20 реактивных ранцев для спасательных операций на небоскребах.