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Энн Хэтэуэй управляет гигантским чудовищем: трейлер фильма «Моя девушка — монстр»
Вышел трейлер фильма «Моя девушка — монстр» с Энн Хэтэуэй в главной роли. Она играет обычную американку Глорию, которую уволили с работы. Кроме того, ее выгнал из дома молодой человек.
В это время на Сеул нападает огромный монстр. И оказывается, что Глория как-то связана с южнокорейским чудовищем — в трейлере мы видим, как оно повторяет ее движения (даже танец!)
Фильм «Моя девушка — монстр» снял режиссер Начо Вигалондо. Картина выйдет в прокат в США в апреле, а в России ее начнут показывать в июне 2017 года.