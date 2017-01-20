Вышел трейлер фильма «Моя девушка — монстр» с Энн Хэтэуэй в главной роли. Она играет обычную американку Глорию, которую уволили с работы. Кроме того, ее выгнал из дома молодой человек.

В это время на Сеул нападает огромный монстр. И оказывается, что Глория как-то связана с южнокорейским чудовищем — в трейлере мы видим, как оно повторяет ее движения (даже танец!)

COLOSSAL Official Trailer (2017) Anne Hathaway Sci-Fi Monster Movie HD JoBlo Movie Trailers

Фильм «Моя девушка — монстр» снял режиссер Начо Вигалондо. Картина выйдет в прокат в США в апреле, а в России ее начнут показывать в июне 2017 года.