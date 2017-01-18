«Карта Hyperloop», соединяющая мегаполисы мира, не имеет отношения к Hyperloop. Но разглядывать ее все равно ужасно интересно

Hyperloop — проект транспорта будущего, в котором «поезда» движутся с гигантской скоростью по трубам с низким давлением. Идею предложил Илон Маск, а над реализацией работает, в частности, компания Hyperloop One.

В начале января 2017 года издание Inverse выпустило материал о последних новостях из жизни Hyperloop One: компания отобрала 35 финалистов конкурса, участники которого должны были предложить идеальные места для строительства первых веток Hyperloop.

Из предложенных мест компания отберет примерно половину наиболее подходящих, а затем проведет исследования — можно ли построить там дорогу. В ближайшие пять лет Hyperloop One намерена начать строительство трех веток.

В материале Inverse говорится, что когда-нибудь системы Hyperloop One объединят города в одном регионе, а в конце концов свяжут весь мир.

Через неделю после выхода первой статьи издание опубликовало еще один материал: «Карта глобального метро показывает, как может выглядеть будущее с Hyperloop». При публикации этой заметки в соцсетях заголовок сокращается до «Карта мира показывает, как может выглядеть будущее с Hyperloop». В сочетании с прикрепленной картинкой заголовок вводит в заблуждение: некоторым пользователям кажется, что это и есть «схема Hyperloop».

На самом деле, это схема «глобального метро», которую нарисовал в 2003 году писатель Марк Овенден. Он соединил на карте мира все города, в которых уже было метро — или его планировалось построить до 2008-го. Никакого отношения к Hyperloop схема не имеет.

Тем не менее, ее ужасно интересно разглядывать. Так, Москва и Санкт-Петербург оказались на одной ветке с Харьковом, Донецком и Стамбулом, а до Перми, Екатеринбурга и Киева из российской столицы пришлось бы добираться с пересадкой. Судя по всему, Овенден ориентировался не на удобство для пассажиров — он просто пытался перенести на глобальную карту схему подземки Лондона.