Astronaut.io: исследуйте ролики ютьюба, которые никто не видел

Встречайте: Astronaut.io — сайт, который находит на ютьюбе непопулярные видео, и показывает их вам.

Сервис находит на ютьюбе видео, опубликованные за последнюю неделю с названиями вроде DSC 1234 или IMG 5678, у которых почти нет просмотров, и встраивает их на сайт. Пользователи могут переключать видео с помощью стрелок клавиатуры. Если нажать кнопку «вниз», ролик проиграется целиком.

Судя по всему, Astronaut.io существует с 2011 года, но до января 2017-го его никто не замечал. Сайт создали Эндрю Вонг и Джеймс Томпсон.