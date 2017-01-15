На Сахалине из-за сильного снегопада отменили День снега

На Сахалине в ночь на воскресенье началась сильная снежная буря. Из-за непогоды областному министерству спорта и молодежной политики пришлось отменить проведение всероссийского спортивного праздника — Дня снега.

«В связи с плохими погодными условиями Всероссийский день снега переносится на следующие выходные! Точная дата мероприятия будет известна чуть позже!», — заявили в министерстве.

В рамках празднования на горнолыжном курорте «Горный воздух» должны были пройти соревнования и мастер-классы по горным лыжам и сноуборду, пишет ТАСС. Из-за слишком сильного ветра центр 15 января был закрыт.

Из-за штормового предупреждения несколько рейсов из аэропорта Южно-Сахалинска были перенесены, отложены или отменены. МЧС рекомендовало жителям районов на юго-востоке острова не покидать без необходимости населенные пункты и связаться с близкими, чтобы установить их местонахождение.

А снег идёт, а снег идёт🌨🌨🌨❄️❄️❄️сноубордисты,лыжники рады этому, ведь снега то у нас тут практически не было 🏂⛷заметает нас и это только начало #южносахалинск #сахалин #снег #метель A video posted by Елена Гармаева (@elenagarmaeva) on Jan 14, 2017 at 7:23pm PST

Метель, хорошо 😇😆 #погода #метель #снег #зима #сахалин #южносахалинск A video posted by Victor (@bravosakh) on Jan 14, 2017 at 8:09pm PST

Как отмечает SakhalinMedia, до этого жители острова жаловались на недостаточно снежную зиму.

На самом деле День снега — не всероссийский, а всемирный спортивный праздник для детей, который проходит под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В 2017 году он проходит 15 января. Согласно официальному сайту праздника, мероприятия должны пройти в 46 странах. В России его впервые провели в 2015 году.