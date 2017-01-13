Все уже забыли про мем, изобретенный Медведевым. Кроме самого Медведева

В мае 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев, разговаривая с крымскими пенсионерами, сказал: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию [пенсий]. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Медведев крымским пенсионерам: ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! Alim Aydamak

Фраза «денег нет, но вы держитесь» сразу стала виральной, поскольку это пример универсального ответа, который может дать любой чиновник по любому поводу. В декабре «Яндекс» объявил, что это выражение оказалось на второй строчке в топе самых популярных мемов года.

Но как и все мемы, этот быстро потерял актуальность.

Как показывают данные Google Trends, уже к концу лета интерес пользователей поисковика к этой фразе упал примерно в 10 раз, а к концу года снизился почти до нуля.

Тем не менее, сам Медведев продолжает о нем напоминать. В середине декабря 2016-го в ходе разговора с журналистами пяти телеканалов премьер заявил: «Деньги есть»!

Медведев: деньги есть! Россия 24

13 января 2017-го, в день российской печати, он вручал дипломы лауреатам премий правительства в области средств массовой информации. И вновь употребил свою любимую фразу. Денег, как известно, нет, Карл!