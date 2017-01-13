Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд, Мэттью Макконахи и другие голливудские актеры поют «I Will Survive»

Журнал W попросил голливудских актеров спеть песню Глории Гейнор «I Will Survive». Ролик посвящен инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

В видео приняли участие лауреаты и номинанты «Оскара» и «Золотого глобуса», в том числе Эмма Стоун, Натали Портман, Эндрю Гарфилд, Мэттью Макконахи, Фелисити Джонс и многие другие.

Emma Stone, Natalie Portman, and Amy Adams Perform «I Will Survive» | W Magazine W magazine

Песня «I Will Survive» была выпущена в 1979 году. Она сразу стала диско-хитом, а также негласным гимном борьбы за права женщин и ЛГБТ-сообщества.