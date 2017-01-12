Стекло и фильтры: как создавались спецэффекты в эпоху немого кино

На сайте Reddit существует раздел Silent Movie Gifs, в котором пользователи делятся гифками из немого кино. Недавно они сделали подборку гифок, объясняющих, как почти сто лет назад создавались спецэффекты.

«Безопасность прениже всего!» (1923)

В кадре актер Гарольд Ллойд висит на циферблате часов, держась за стрелки. Циферблат медленно отрывается от корпуса, и герой Ллойда повисает над городом.

В 1923 году еще не было возможности применить рир-проекцию для съемок. Вместо этого операторы использовали трюки с перспективой — строили декорации на крыше здания и снимали кадр под определенным углом.

«Новые времена» (1936)

Чарли Чаплин катается на роликах по универмагу и подъезжает к краю балкона, где отсутствует балюстрада.

Часть декораций (в данном случае — нижние этажи) рисовалась на стекле, которое помещали перед камерой.

«Элла Синдерс» (1926)

Глаза актрисы Коллин Мур крутятся в разные стороны.

И снова трюк со стеклом! Половину лица Мур закрывали стеклом, часть которого была закрашена черной краской. После того как первая сцена была отснята, пленку перематывали, стекло перемещали на другую половину лица и снимали еще раз.

«Бен-Гур: История Христа» (1925)

Сцена, в которой Иисус излечивает прокаженных девушек.

Для этого эффекта оператор Карл Штрусс использовал цветовые фильтры. Когда фильтры меняли, грим актрис, играющих прокаженных, переставал быть виден на пленке.

«Маленький лорд Фонтлерой» (1921)

Актриса Мэри Пикфорд «раздваивается» в кадре.

«Маленький лорд Фонтлерой» — не первый фильм, в котором актер «раздваивается» в кадре. За несколько лет до выхода картины кинематографист Жорж Мельес выяснил, что появиться в одном кадре несколько раз можно с помощью матового стекла и двойной экспозиции.

Камеру помещали в металлический каркас, который не давал ей двигаться. Сначала снимали сцену с сидящей Пикфорд. В это же время силуэт актрисы рисовали на матовом стекле. Затем пленку перематывали. В новой сцене Пикфорд целовала свой нарисованный силуэт, помещенный перед камерой.