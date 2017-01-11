Отаматон: безумный музыкальный инструмент с глазами и ртом
Пользователь Reddit ZombieCakeHD обратил внимание на очень странный музыкальный инструмент в форме ноты с глазами, издающий звуки, когда ему давят на «голову».
Это отаматон — синтезатор, созданный японской арт-группой Maywa Denki. На нем играют двумя руками: одной нужно нажимать на «голову» (звук издается через «рот»), а другой — регулировать высоту ноты.
Некоторым пользователям Reddit так понравился раздражающий звук из видео выше, что они поставили его себе на будильник (скачать mp3-файл можно, например, здесь).
С помощью отаматона (или нескольких) можно исполнять и сложные композиции. Например, кавер на «Uptown Funk» Марка Ронсона.
Или на музыкальную тему из «Игры престолов» (у этого автора много крутых видео с отаматоном).
«Аве Мария» в исполнении отаматона звучит волшебно.
А вот как он сочетается с детскими музыкальными инструментами.
Благодаря наличию «лица» японский инструмент может не только играть музыку, но и сниматься в клипах.
Играть на отаматоне не так легко, как кажется. Если инструмент попадет в руки к неопытному музыканту, результат будет ужасным.
У отаматона существует несколько разных версий, отличающихся цветом, формой и набором функций. На Amazon можно купить его и за 25 долларов, и за 100.