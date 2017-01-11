Отаматон: безумный музыкальный инструмент с глазами и ртом

Пользователь Reddit ZombieCakeHD обратил внимание на очень странный музыкальный инструмент в форме ноты с глазами, издающий звуки, когда ему давят на «голову».

Это отаматон — синтезатор, созданный японской арт-группой Maywa Denki. На нем играют двумя руками: одной нужно нажимать на «голову» (звук издается через «рот»), а другой — регулировать высоту ноты.

Некоторым пользователям Reddit так понравился раздражающий звук из видео выше, что они поставили его себе на будильник (скачать mp3-файл можно, например, здесь).

С помощью отаматона (или нескольких) можно исполнять и сложные композиции. Например, кавер на «Uptown Funk» Марка Ронсона.

Mark Ronson — Uptown Funk (Otamatone Cover by NELSONTYC) nelsontyc.com

Или на музыкальную тему из «Игры престолов» (у этого автора много крутых видео с отаматоном).

Game of Thrones Theme (Otamatone Cover by NELSONTYC) nelsontyc.com

«Аве Мария» в исполнении отаматона звучит волшебно.

Ave Maria — Otamatone Michael Connolly

А вот как он сочетается с детскими музыкальными инструментами.

BACK IN BLACK (AC/DC) — ROCKʼN'TOYS SESSIONS (THE WACKIDS) wackidsbongo

Благодаря наличию «лица» японский инструмент может не только играть музыку, но и сниматься в клипах.

Miley Cyrus — Wrecking Ball Otamatone Cover GooglyEyes

Играть на отаматоне не так легко, как кажется. Если инструмент попадет в руки к неопытному музыканту, результат будет ужасным.

Emotional Titanic Otamatone kumimuumila

У отаматона существует несколько разных версий, отличающихся цветом, формой и набором функций. На Amazon можно купить его и за 25 долларов, и за 100.