В парке гигантских секвой упало дерево, в котором 130 лет назад прорубили тоннель

Калифорнийский природный парк «Калаверас-Биг-Триз» (Calaveras Big Trees) лишился одного из самых известных своих деревьев — гигантской секвойи (вернее, секвойядендрона), в стволе которой был прорублен тоннель. Согласно записи в фейсбуке парка, дерево упало во время бури (сильнейшей за последние годы, пишет «Би-би-си»).

Вот как выглядело дерево:

The view through the Pioneer Cabin Tree is inviting. Photo by Claudia Beymer Опубликовано Calaveras Big Trees Association 3 октября 2016 г.

А вот так оно выглядит теперь:

The Pioneer Cabin tree has fallen! This iconic and still living tree - the tunnel tree - enchanted many visitors. The storm was just too much for it. Thank you, Jim Allday, for the word and the photos. Опубликовано Calaveras Big Trees Association 8 января 2017 г.

Точный возраст дерева неизвестен, но предполагается, что он превышает тысячу лет. Дерево было известно с XIX века под именем Pioneerʼs Cabin («Лачуга первопроходца»). Тоннель был прорублен в нем в 1880-х годах для привлечения туристов — как пишет Huffington Post, после того, как достопримечательностью стало дерево с тоннелем в парке Йосемити.

Выбрано оно было из-за размеров ствола и расщелины, появившейся в результате пожара, пишет Gizmodo. У дерева любили фотографироваться еще до создания тоннеля.