Путешественник фотографируется у достопримечательностей в свитерах с ними

Сэм Барски из города Балтимор (штат Мэриленд) фотографируется на фоне достопримечательностей в свитерах с их изображением. Свитера путешественник вяжет сам.

Первые свитера Сэм Барски связал после путешествия в Израиль. На одной кофте было Мертвое море, на другой — Бахайские сады. С готовыми свитерами путешественник отправился в Израиль и сфотографировался там.

К 2016 году Барски связал 103 свитера.