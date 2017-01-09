шапито
Путешественник фотографируется у достопримечательностей в свитерах с ними
Сэм Барски из города Балтимор (штат Мэриленд) фотографируется на фоне достопримечательностей в свитерах с их изображением. Свитера путешественник вяжет сам.
new post by /u/GallowBoob - "This guy makes sweaters of places and then takes pictures of himself wearing the sweaters at those places." in r/justneckbeardthings
Первые свитера Сэм Барски связал после путешествия в Израиль. На одной кофте было Мертвое море, на другой — Бахайские сады. С готовыми свитерами путешественник отправился в Израиль и сфотографировался там.
К 2016 году Барски связал 103 свитера.