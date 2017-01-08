Водный хоккей: во время матча под открытым небом в США начался ливень

Во время матча под открытым небом между «Онтарио Рейнс» и «Бейкерсфилд Кондорс», который проходил в рамках АХЛ (Американской хоккейной лиги), начался проливной дождь. Площадку затопило, но команды это не остановило.

Посмотрите, как это было.

Start of the 2nd period. pic.twitter.com/VQHPzZZpK2 — Tom Gazzola (@TomGazzola) January 8, 2017

«Онтарио Рейнс» одержали победу со счетом 3:2.

Матчи под открытым небом проходят как в АХЛ, так и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге). Как правило, они позволяют привлечь на трибуны больше болельщиков, так как проходят на футбольных стадионах, вместимость которых больше, чем крытых хоккейных площадок.