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Водный хоккей: во время матча под открытым небом в США начался ливень

Meduza
12:00, 8 января 2017

Во время матча под открытым небом между «Онтарио Рейнс» и «Бейкерсфилд Кондорс», который проходил в рамках АХЛ (Американской хоккейной лиги), начался проливной дождь. Площадку затопило, но команды это не остановило.

Посмотрите, как это было.

«Онтарио Рейнс» одержали победу со счетом 3:2.

Матчи под открытым небом проходят как в АХЛ, так и в НХЛ (Национальной хоккейной лиге). Как правило, они позволяют привлечь на трибуны больше болельщиков, так как проходят на футбольных стадионах, вместимость которых больше, чем крытых хоккейных площадок.

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