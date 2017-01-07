Компания Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма «Звонки», который стал продолжением известного хоррора «Звонок».

Rings (2017) — New Trailer — Paramount Pictures Paramount Pictures

Действие картины разворачивается спустя 13 лет после событий, происходивших во второй части «Звонка». Сюжет снова связан с видеокассетой — все, кто посмотрят ее, умирают через семь дней. Главная героиня Джулия обнаруживает, что в фильме, записанном на кассете, есть еще одно видео, которое раньше никто не замечал.

Главную роль в «Звонках» исполнила итальянская актриса Матильда Лутц. Также в фильме снялись Джонни Галэки («Теория большого взрыва»), Эйми Тигарден («Крик 4») и Алекс Роу.

Премьера «Звонков» состоится 2 февраля 2017 года.