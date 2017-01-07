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Вышел трейлер фильма «Звонки» — продолжения хоррора «Звонок»
Компания Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма «Звонки», который стал продолжением известного хоррора «Звонок».
Действие картины разворачивается спустя 13 лет после событий, происходивших во второй части «Звонка». Сюжет снова связан с видеокассетой — все, кто посмотрят ее, умирают через семь дней. Главная героиня Джулия обнаруживает, что в фильме, записанном на кассете, есть еще одно видео, которое раньше никто не замечал.
Главную роль в «Звонках» исполнила итальянская актриса Матильда Лутц. Также в фильме снялись Джонни Галэки («Теория большого взрыва»), Эйми Тигарден («Крик 4») и Алекс Роу.
Премьера «Звонков» состоится 2 февраля 2017 года.
«Звонок» — фильм режиссера Гора Вербински, римейк одноименного японского хоррора, вышедший в 2002 году. «Звонок 2» вышел на экраны спустя три года.