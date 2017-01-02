Голливудскую вывеску переименовали в честь марихуаны

В ночь на 1 января неизвестный житель Лос-Анджелеса отредактировал знаменитую вывеску в Голливуде — две буквы O частично завесил парусиной, и в результате вместо «HOLLYWOOD» получилось «HOLLYWEED» (weed по-английски — трава, в значении «марихуана»). На одном из кусков брезента изображено сердечко, на другом — пацифик.

Как заявили в местной полиции, нарушитель действовал в одиночку — камеры засняли, как одетый в черное человек поднялся по склону, на котором установлена вывеска, вскарабкался на лестницы и закрыл буквы материалом, похожим не брезент.

Поскольку ущерба вывеске нанесено не было, инцидент квалифицирован как мелкое правонарушение. Подозреваемых пока нет, сообщили в полиции.

Как пишет The Los Angeles Times, голливудскую вывеску в прошлом уже видоизменяли примерно таким же способом — закрывая непрозрачной материей части букв. Так, в 1983 году надпись превратили в GO NAVY («Вперед, флот!») накануне футбольного матча между командами ВМС и сухопутных войск. Несколько лет спустя студент Калифорнийского технологического института отредактировал буквы так, чтобы получилось название его вуза — CALTECH.

Фото в анонсе: Gene Blevins / AFP / Scanpix / LETA