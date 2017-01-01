В 2016 году гифки окончательно вернулись в нашу жизнь. Как оказалось, во многих случаях этот формат все еще удобнее видео — в коротких, беззвучных гифках зачастую укладывается целая история, не требующая много времени на просмотр. Один из главных источников таких историй — раздел /r/gifs на Reddit. «Медуза» выбрала оттуда несколько десятков лучших гифок 2016 года и сложила их в одно видео. Что еще делать 1 января, кроме как смотреть гифки?!