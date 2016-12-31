Новогодняя вечеринка. Плейлист «Медузы»

«Медуза» решила избавить вас от мук выбора музыки для новогодней вечеринки и составила четырехчасовой плейлист, который нужно включать, как только начнут собираться гости. Он начинается с джаза и умной электроники (хорошо для неспешных разговоров и салатов), продолжается фанком и хип-хопом (танцы) и завершается песнями (для исполнения хором). На пятом часу вечеринки вы справитесь и без нашей помощи.

Неполная версия плейлиста также доступна в сервисе «Яндекс.Музыка»:

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io/playlists/1022">Новогодняя вечеринка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io">Meduza</a> на Яндекс.Музыке

Фото в анонсе: louis magnotti / Unsplash