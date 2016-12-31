Кот попытался стащить булочку с корицей. Но его поймали
Кот Перси живет у 19-летней Софии Линдер уже шесть лет. И все шесть лет Перси не слушается хозяйку: он знает, что нельзя воровать еду со стола, но постоянно пытается это сделать.
На Рождество Линдер и ее близкие испекли булочки с корицей. Кота несколько раз строго предупредили, что трогать их нельзя.
Но Перси все равно попытался стащить булочки.
merry Christmas here's my cat getting busted for taking a cinnamon roll 2 seconds after we told him no pic.twitter.com/f0AAAx65O5— jinky slip (@_sophocles_) December 25, 2016
Естественно, его поймали на месте преступления. И кот это осознал.
@fatraena3000 @_sophocles_ pic.twitter.com/zMoE3N3Sfg— shann-o (@shannonsullivxn) December 26, 2016
Всем, у кого есть есть кошка, знакомо это выражение морды. Как сказал кто-то из комментаторов: «Для кота „нет“ значит „дождусь, пока они отвернутся, потом сделаю, что хочу“» (англ. яз.).