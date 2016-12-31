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Кот попытался стащить булочку с корицей. Но его поймали

Buzzfeed
08:41, 31 декабря 2016

Кот Перси живет у 19-летней Софии Линдер уже шесть лет. И все шесть лет Перси не слушается хозяйку: он знает, что нельзя воровать еду со стола, но постоянно пытается это сделать.

На Рождество Линдер и ее близкие испекли булочки с корицей. Кота несколько раз строго предупредили, что трогать их нельзя.

Но Перси все равно попытался стащить булочки.

Естественно, его поймали на месте преступления. И кот это осознал.

Всем, у кого есть есть кошка, знакомо это выражение морды. Как сказал кто-то из комментаторов: «Для кота „нет“ значит „дождусь, пока они отвернутся, потом сделаю, что хочу“» (англ. яз.).

Buzzfeed
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