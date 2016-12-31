Кот попытался стащить булочку с корицей. Но его поймали

Кот Перси живет у 19-летней Софии Линдер уже шесть лет. И все шесть лет Перси не слушается хозяйку: он знает, что нельзя воровать еду со стола, но постоянно пытается это сделать.

На Рождество Линдер и ее близкие испекли булочки с корицей. Кота несколько раз строго предупредили, что трогать их нельзя.

Но Перси все равно попытался стащить булочки.

merry Christmas here's my cat getting busted for taking a cinnamon roll 2 seconds after we told him no pic.twitter.com/f0AAAx65O5 — jinky slip (@_sophocles_) December 25, 2016

Естественно, его поймали на месте преступления. И кот это осознал.