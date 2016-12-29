Vanity Fair указал на «неслучайное» сходство Путина и Ленина: они оба Владимиры
На сайте издания Vanity Fair опубликовали статью «Генеральный план Путина только начинается?», в которой помимо прочего говорится о сходстве между Путиным и Лениным. По словам автора, то, что они оба Владимиры, — не случайно.
Well this is fucking embarrassing, @VanityFair. pic.twitter.com/Ikh6dHpv2I— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) December 29, 2016
«Барак Обама воздержался от действий после взлома компьютерных сетей Демократической партии США, а Трамп раскритиковал внешнюю разведку США, чтобы защитить бывшего агента КГБ, которого не случайно зовут Владимир Ильич, то есть так же, как Ленина», — говорилось в первой версии статьи.
Позже опечатку исправили. Также в конце материала появилось указание, что «статья была обновлена, чтобы более точно показать сходство между отчествами Путина и Ленина».