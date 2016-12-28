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В Твери установили новую остановку. Прямо в сугроб

Tverigrad
14:51, 28 декабря 2016

В Твери на проспекте Победы установили новую остановку. Но забыли расчистить снег.

В сугробе даже сделали выемки под опоры остановки и скамейку. «Снег сюда навалили еще в ноябрьские снегопады, с дороги сгребли, да так и оставили. А саму остановку установили на прошлой неделе», — рассказала изданию Tverigrad продавщица ларька, расположенного недалеко от новой остановки.

Тверь. Остановку возвели вокруг сугроба
Tverigrad Информационный портал

Как сообщает Tverigrad, компания установила остановку в сугроб, чтобы выполнить план. Если бы конструкция не появилась на новом месте до конца года, администрация была бы вынуждена разорвать контракт с компанией. Уборкой снега занимаются коммунальные службы.

Издание добавляет, что после публикации у остановки были замечены сотрудники коммунальных служб, которые стали «оперативно изымать сугроб».

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