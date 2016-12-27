Новая загадка: у девушки пропали ноги

Пользователь Reddit под ником jr0d7771 опубликовал фотографию, на которой шесть девушек сидят на диване. Но непонятно, куда пропали ноги девушки, сидящей в центре.

Если не смотреть на верхнюю часть фотографии, то ноги девушки, которая сидит посередине, быстро находятся. Тогда где же ноги ее подруги слева?

Несколько пользователей Reddit нашли разгадку. Чтобы сохранить интригу, мы спрятали ответ после гифок с собаками.

Загадка была в том, что обе девушки, сидящие слева, были в черных джинсах, которые получились на фотографии как одна нога.