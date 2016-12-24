6 трогательных комиксов: от говорящих собак до грустного привидения
У большинства людей комиксы ассоциируются с супергероями Marvel и DC, но помимо популярных коммерческих комиксов существует огромное количество независимых иллюстраторов и художников. Они рисуют забавных персонажей и придумывают трогательные истории из жизни. «Медуза» собрала шесть милых комиксов, в том числе про говорящих животных и грустное привидение!
Руперт Фосетт
Фосетт — известный британский мультипликатор и сценарист. Он создал комикс про лысого лондонца Фреда, а также очень смешную серию «Сорваться с поводка», в которой изображает собак, но так, если бы они могли разговаривать друг с другом.
Posted by Off the Leash on Monday, December 19, 2016
Christmas Preparation... #Dogs #Offtheleash #RupertfawcettPosted by Off the Leash on Saturday, December 17, 2016
Selfie Time... #Dogs #Offtheleash #RupertfawcettPosted by Off the Leash on Friday, December 16, 2016
Джемма Коррелл
Джемма Коррелл — британско-американский иллюстратор. Девушка живет на две страны. А еще у нее есть два мопса и невероятное чувство юмора. Основные сюжеты комиксов и небольших зарисовок Коррелл — ее мопсы, интернет, еда, жизнь интроверта и феминизм.
Джен Льюис
Льюис работает в издании BuzzFeed, где придумывает шутки и иллюстрирует новости. Но иногда в ее инстаграме среди мемов появляются смешные незамысловатые комиксы про героев поп-культуры. Например, «Современная Русалочка» и «Современный «Один Дома».
Джимми Крэйг
Еще одна серия про говорящих питомцев. Джимми Крэйг рисует небольшие комиксы под названием «Они могут говорить», в которых домашние и дикие животные попадают в человеческие ситуации. О самом Крэйге мало что известно, кроме того, что он изображает кошку в этом очень популярном видео.
dupedPosted by They Can Talk on Sunday, December 11, 2016
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Сара Андерсен
Андерсен — 24-летняя иллюстратор из Бруклина. Ее комиксы «Каракули Сары» отчасти автобиографичны и повествуют о девушке, которая находится в поисках себя и не хочет взрослеть.
Лайза Меддингс
Меддингс нарисовала первый комикс The Sad Ghost Club несколько лет назад. «Я сделала первый комикс Sad Ghost Club после окончания университета. Он рассказывал о том, что значит чувствовать себя не в своей тарелке и не на том месте», — рассказывала Меддингс. Сейчас The Sad Ghost Club — это большое сообщество людей, которые помогают друг другу справиться с психическими заболеваниями. Однако Меддингс утверждает, что если «вы хотя бы раз были грустным», то вы уже в клубе.