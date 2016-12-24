6 трогательных комиксов: от говорящих собак до грустного привидения

У большинства людей комиксы ассоциируются с супергероями Marvel и DC, но помимо популярных коммерческих комиксов существует огромное количество независимых иллюстраторов и художников. Они рисуют забавных персонажей и придумывают трогательные истории из жизни. «Медуза» собрала шесть милых комиксов, в том числе про говорящих животных и грустное привидение!

Руперт Фосетт

Фосетт — известный британский мультипликатор и сценарист. Он создал комикс про лысого лондонца Фреда, а также очень смешную серию «Сорваться с поводка», в которой изображает собак, но так, если бы они могли разговаривать друг с другом.





Джемма Коррелл

Джемма Коррелл — британско-американский иллюстратор. Девушка живет на две страны. А еще у нее есть два мопса и невероятное чувство юмора. Основные сюжеты комиксов и небольших зарисовок Коррелл — ее мопсы, интернет, еда, жизнь интроверта и феминизм.

🏅🎖🏆 #comics #thanksgiving A photo posted by Gemma Correll (@gemmacorrell) on Nov 25, 2016 at 3:12pm PST

Happy #worldvegetarianday - I'm at @empirescomics Creative Women mini Con here in Sacramento until 4pm! #vegetarian #vegan A photo posted by Gemma Correll (@gemmacorrell) on Oct 1, 2016 at 10:49am PDT

Scary! A photo posted by Gemma Correll (@gemmacorrell) on Oct 30, 2015 at 3:45pm PDT

Джен Льюис

Льюис работает в издании BuzzFeed, где придумывает шутки и иллюстрирует новости. Но иногда в ее инстаграме среди мемов появляются смешные незамысловатые комиксы про героев поп-культуры. Например, «Современная Русалочка» и «Современный «Один Дома».

If "The Little Mermaid" were made today A photo posted by Jen Lewis (@thisjenlewis) on Dec 20, 2016 at 9:30am PST

If Home Alone were made today A photo posted by Jen Lewis (@thisjenlewis) on Nov 28, 2016 at 1:24pm PST

Джимми Крэйг

Еще одна серия про говорящих питомцев. Джимми Крэйг рисует небольшие комиксы под названием «Они могут говорить», в которых домашние и дикие животные попадают в человеческие ситуации. О самом Крэйге мало что известно, кроме того, что он изображает кошку в этом очень популярном видео.

Сара Андерсен

Андерсен — 24-летняя иллюстратор из Бруклина. Ее комиксы «Каракули Сары» отчасти автобиографичны и повествуют о девушке, которая находится в поисках себя и не хочет взрослеть.

Фото опубликовано Sarah Andersen (@sarahandersencomics) Июн 4 2016 в 7:31 PDT

Фото опубликовано Sarah Andersen (@sarahandersencomics) Ноя 27 2016 в 7:32 PST

Фото опубликовано Sarah Andersen (@sarahandersencomics) Ноя 23 2016 в 7:32 PST

Лайза Меддингс

Меддингс нарисовала первый комикс The Sad Ghost Club несколько лет назад. «Я сделала первый комикс Sad Ghost Club после окончания университета. Он рассказывал о том, что значит чувствовать себя не в своей тарелке и не на том месте», — рассказывала Меддингс. Сейчас The Sad Ghost Club — это большое сообщество людей, которые помогают друг другу справиться с психическими заболеваниями. Однако Меддингс утверждает, что если «вы хотя бы раз были грустным», то вы уже в клубе.

Learn what you can, be there for those you care about. ✨🌙✨ A photo posted by The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub) on Nov 21, 2016 at 5:12am PST

Even if it's just a little re-arranging, or going for a walk, a change of space can make you feel so much better ⭐💕⭐ A photo posted by The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub) on Dec 5, 2016 at 7:56am PST