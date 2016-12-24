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6 трогательных комиксов: от говорящих собак до грустного привидения

Meduza
07:26, 24 декабря 2016
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У большинства людей комиксы ассоциируются с супергероями Marvel и DC, но помимо популярных коммерческих комиксов существует огромное количество независимых иллюстраторов и художников. Они рисуют забавных персонажей и придумывают трогательные истории из жизни. «Медуза» собрала шесть милых комиксов, в том числе про говорящих животных и грустное привидение!

Руперт Фосетт

Фосетт — известный британский мультипликатор и сценарист. Он создал комикс про лысого лондонца Фреда, а также очень смешную серию «Сорваться с поводка», в которой изображает собак, но так, если бы они могли разговаривать друг с другом.

Posted by Off the Leash on Monday, December 19, 2016
«Да? Чем могу помочь?»

Christmas Preparation... #Dogs #Offtheleash #Rupertfawcett

Posted by Off the Leash on Saturday, December 17, 2016
Щенячья Рождественская школа. На табличке: «Тема урока: Как клянчить рождественские вкусняшки»Учитель: «Ну же, щенята, давайте покажите-ка ваши большие, грустные, умоляющие глаза!»

Selfie Time... #Dogs #Offtheleash #Rupertfawcett

Posted by Off the Leash on Friday, December 16, 2016
Женщина: «Давайте сделаем несколько селфи!» Собака: «Нет, давайте не будем» Женщина: «Улыбочку!» Собака: «Перестаньте» Женщина: «Еще разок! Радостные мордашки!» Собака: «Она никогда не остановится» Женщина: «И ты тоже, тыковка! Скажи «Сыыыр»» Собака: «Сыыыыыр»


Джемма Коррелл

Джемма Коррелл — британско-американский иллюстратор. Девушка живет на две страны. А еще у нее есть два мопса и невероятное чувство юмора. Основные сюжеты комиксов и небольших зарисовок Коррелл — ее мопсы, интернет, еда, жизнь интроверта и феминизм.

🏅🎖🏆 #comics #thanksgiving

A photo posted by Gemma Correll (@gemmacorrell) on

«Я выжила в беседах с моей семьей о политике»
«Ох, отлично. Кто пригласил этого травоядного?» «Я принес хумус»

Scary!

A photo posted by Gemma Correll (@gemmacorrell) on

Хоррор-фильмы в реальной жизни. Телефонный звонок: «Почему бы просто не написать?». Неожиданные гости: «Они были поблизости и решили, что могут просто «заскочить»». Эти люди там смеются: «Должно быть они смеются над тобой!». Атака разговорчивых официантов: «Ты хочешь есть, но они хотят болтать»

Джен Льюис

Льюис работает в издании BuzzFeed, где придумывает шутки и иллюстрирует новости. Но иногда в ее инстаграме среди мемов появляются смешные незамысловатые комиксы про героев поп-культуры. Например, «Современная Русалочка» и «Современный «Один Дома».

If "The Little Mermaid" were made today

A photo posted by Jen Lewis (@thisjenlewis) on

Современная Русалочка. «Я хочу быть такой же, как люди». «Я хочу посмотреть, как они танцуют». «Забей, я останусь в океане».

If Home Alone were made today

A photo posted by Jen Lewis (@thisjenlewis) on

Современный «Один Дома» «Мама? Папа?» Сообщение маме: «Привет, я один дома». Мама: «Кевин, прости нас! Мы только сели на рейс, но я сойду с самолета и вернусь домой!»

Джимми Крэйг

Еще одна серия про говорящих питомцев. Джимми Крэйг рисует небольшие комиксы под названием «Они могут говорить», в которых домашние и дикие животные попадают в человеческие ситуации. О самом Крэйге мало что известно, кроме того, что он изображает кошку в этом очень популярном видео.

duped

Posted by They Can Talk on Sunday, December 11, 2016
«Этот парк больше похож на ветеринарную клинику»

playing dead

Posted by They Can Talk on Sunday, November 20, 2016
«Ты можешь притворяться мертвым сколько влезет, но мы все равно поедем к моим родителям»

dog jobs

Posted by They Can Talk on Sunday, September 25, 2016
«Я помогаю моему слепому другу ориентироваться в городе». «Я забочусь о том, чтобы в аэропорту было безопасно». «Я ем обувь»

Сара Андерсен

Андерсен — 24-летняя иллюстратор из Бруклина. Ее комиксы «Каракули Сары» отчасти автобиографичны и повествуют о девушке, которая находится в поисках себя и не хочет взрослеть.

Надпись на поезде: «Дедлайн» Сара: «Все хорошо»
Сара: «Время рисовать!» Табличка: «Художественный блок» Сара: «Пожалуйста, нет»
«Клик, клик, клик». «Удалить, удалить, удалить»

Лайза Меддингс

Меддингс нарисовала первый комикс The Sad Ghost Club несколько лет назад. «Я сделала первый комикс Sad Ghost Club после окончания университета. Он рассказывал о том, что значит чувствовать себя не в своей тарелке и не на том месте», — рассказывала Меддингс. Сейчас The Sad Ghost Club — это большое сообщество людей, которые помогают друг другу справиться с психическими заболеваниями. Однако Меддингс утверждает, что если «вы хотя бы раз были грустным», то вы уже в клубе.

Learn what you can, be there for those you care about. ✨🌙✨

A photo posted by The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub) on

Правило номер 9: Задавать вопросы/слушать. «Как там у тебя дела?» «Хорошо» «Да? Ты уверен?» «Ну, вообще-то…» «Спасибо большое, что спросил»

Even if it's just a little re-arranging, or going for a walk, a change of space can make you feel so much better ⭐💕⭐

A photo posted by The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub) on

Руководство клуба грустного привидения по тому, как не быть грустным. Правило номер 7: Смена декораций может здорово помочь.

🌙🌙🌙

A photo posted by The Sad Ghost Club (@theofficialsadghostclub) on

«Я чувствую, как всё и все очень сильно давят на меня». «Я изо всех сил стараюсь делать то, что люди ожидают от меня. Как другие справляются с этим?». «Или я просто слабее всех, кого я знаю?»